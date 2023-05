Francesco Borbone scomparso nel Messinese, l’appello del figlio: “Aiutatemi a ritrovarlo”

Sono momenti di preoccupazione in provincia di Messina per l'improvvisa scomparsa di Francesco Borbone, ricerche in corso.

Sono momenti di preoccupazione per la scomparsa di Francesco Borbone a Giardini Naxos, in provincia di Messina. A lanciare l’appello attraverso i social network è stato in queste ore il figlio della persona al momento irreperibile, Omar Giuseppe Borbone.

La scomparsa e le ricerche

L’uomo, secondo le informazioni diffuse dal figlio, sarebbe uscito da casa nella giornata di ieri, martedì 23 maggio, intorno alle ore 15.30 a bordo di una Renault Captur per recarsi all’aeroporto di Catania. Da quel momento, poi, i familiari non avrebbero più avuto notizie dello scomparso.

La famiglia dell’uomo ha contattato le forze dell’ordine oltre agli ospedali della zona, ma le ricerche hanno dato finora un esito negativo. A quanto pare l’uomo si sarebbe allontanato da casa senza cellulare.

Fonte foto: Facebook – Omar Giuseppe Borbone