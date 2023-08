Ancora una persona scomparsa, si cerca Roberto Pepe nel Catanese: l’appello sui social

Uomo scomparso dal 24 agosto a Mascalucia: l'appello e le informazioni utili per contribuire alle ricerche.

Nuovo caso di persona scomparsa in Sicilia, per l’esattezza a Mascalucia (provincia di Catania): dallo scorso 24 agosto non si hanno più notizie del 48enne Roberto Pepe.

Diversi gli appelli sui social per ritrovarlo.

Scomparso Roberto Pepe a Mascalucia, l’appello

“Dalla mattina del 24 agosto non abbiamo più notizie di Roberto Pepe, 48 anni, corporatura robusta, è uscito di casa da Mascalucia intorno alle 9 del mattino, indossava un pantalone tipo jeans e una maglietta blu, aveva con sé uno zaino di colore verde militare. Chiunque avesse notizie può contattare il seguente numero 3299632374″. Questo l’appello apparso sui social e diffuso da amici e parenti nella speranza di ritrovare al più presto il 48enne e riportarlo a casa sano e salvo.

Fonte immagine: Facebook – Cristina Felice Calì