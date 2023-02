Sconfigge leucemia e scala la vetta del vulcano più alto del mondo: la commovente storia di un 55enne

Un uomo di 55 anni, dopo aver sconfitto la leucemia, è riuscito a scalare il vulcano più alto del mondo: Ojos del Salado

Una storia emozionante, una di quelle che fanno bene al cuore in tempi durissimi come quelli che tutti noi stiamo vivendo al giorno d’oggi. A Patrica, paesino in provincia di Frosinone, un uomo di 55 anni, Andrea Cappadozzi, ha deciso di voler scalare il vulcano più alto del mondo, l’Ojos del Salado nelle Andre, al confine tra Argentina e Cile.

Nulla di strano, fin qui. Se non fosse che il 55enne avrebbe deciso di compiere l’impresa dopo aver battuto dopo una lunga battaglia la leucemia.

La lunga battaglia e poi il sogno che diventa realtà: Andrea Cappadozzi ce l’ha fatta

L’uomo, amante degli sport estremi e dell’adrenalina, aveva provato a portare a termine la “mission impossible” già nel 2016, cioè prima della devastante diagnosi.

Dopo la scoperta della malattia, una rara forma di lecuemia, ha combattuto per anni come un vero guerriero affrontando cicli di chemioterapia e cure. Con unico e solo obiettivo fisso in mente: riuscire a scalare i 6891 metri del vulcano.

Detto, fatto. Qualche giorno fa, infatti, con l’amico medico Christian Ghini di Roma, Cappadozzi è riuscito a raggiungere la vetta dell’Ojos del Salado.

“Non bisogna abbattersi mai”

La commovente storia di Andrea Cappadozzi dimostra quanto, nella vita, nulla possa essere impossibile.

“La vera medicina per combattere i mali è quella di inseguire i propri sogni: non bisogna abbattersi mai” le parole del 55enne riportate da “Il Messaggero”.