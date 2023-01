Scontri in Perù: decine di feriti in manifestazioni anti-governo

Nella capitale, Lima, gli agenti hanno usato gas lacrimogeni per respingere i manifestanti che lanciavano bottiglie di vetro e pietre

Non si placano i violenti scontri fra polizia e manifestanti in Perù. Decine di peruviani sono rimasti feriti nella notte nel corso delle dimostrazioni antigovernative che si stanno diffondendo in tutto il Paese.

A Lima agenti hanno usato gas lacrimogeni

Nella capitale, Lima, gli agenti hanno usato gas lacrimogeni per respingere i manifestanti che lanciavano bottiglie di vetro e pietre. Nella regione meridionale di Puno circa 1.500 dimostranti hanno attaccato una stazione di polizia nella città di Ilave, secondo il ministro dell’Interno, Vicente Romero. Anche una stazione di polizia a Zepita era in fiamme, ha aggiunto.

Otto persone ricoverate in ospedale

Le autorità sanitarie di Ilave hanno segnalato otto pazienti ricoverati in ospedale con ferite. Nel tardo pomeriggio, 58 persone erano rimaste ferite a livello nazionale durante le manifestazioni, secondo un rapporto del difensore civico del Perù.