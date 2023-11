Scontro fra due auto e un ciclista nel Ragusano, interviene l’elisoccorso

Nel violento impatto ad avere la peggio l'uomo alla guida del veicolo a due ruote, trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania

E’ di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri (27 novembre) a Roccazzo, nel territorio di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate con un ciclista all’altezza di un incrocio. Nel violento impatto ad avere la peggio l’uomo alla guida del veicolo a due ruote.

L’intervento del 118

Lanciato l’allarme da alcuni automobilisti in transito, sul luogo del sinistro sono intervenuti prontamente i medici del 118 che dopo una prima valutazione delle condizioni dell’uomo ferito hanno allertato l’elisoccorso. Il ciclista è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania in prognosi riservata. Presenti anche gli agenti della polizia municipale per i rileivi ed i carabinieri di Vittoria.