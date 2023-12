Scontro tra due automobili a Messina, tre feriti

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitati del 118 con due ambulanze. I feriti sono stati trasportati in ospedale

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri (27 dicembre) a Messina. Per cause ancora da chiarire, due automobili si sono scontrate in via Salandra, all’incrocio con via Napoli. Nell’impatto è rimasta coinvolota anche una terza auto parcheggiata.

L’intervento del 118

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitati del 118 con due ambulanze. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Presenti gli agenti della polizia municipale per i rilievi.