Scontro fra auto e furgone sulla A29 nel Palermitano, un morto

Incidente stradale mortale sull’autostrada A29 Racc Bis “Raccordo per via Belgio” a Palermo. Per cause ancora da accettare un tamponamento al km 1,700 ha coinvolto un furgone e un’autovettura. Nell’impatto una persona è deceduta.

Traffico rallentato in direzione Palermo

Il traffico in direzione del capoluogo siciliano è fortemente rallentato, con formazione di code tra Capaci e l’uscita Ospedale Cervello. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.