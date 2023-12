Scontro tra auto a Marsala, due feriti trasportati in ospedale

Sono intervenuti i medici del 118 per soccorrere i feriti per i quali si è reso necessario il trasferimento all'ospedale "Paolo Borsellino"

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri (domenica 10 dicembre) a Matarocco, frazione di Marsala, in provincia di Trapani. Per cause ancora da accertare, due automobili si sono scontrate: nel violento impatto soo rimaste ferite due persone.

Sul luogo dell’incidente, lanciato l’allarme, sono intervenuti i medici del 118 per soccorrere i feriti per i quali si è reso necessario il trasferimento all’ospedale “Paolo Borsellino”. Presenti gli agenti della polizia municipale per i rilievi.