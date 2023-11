Scuola, 600 mila euro per progetti sul Liberty, Turano: “Valorizzare il patrimonio siciliano”

"Le scuole potranno presentare progetti sul tema del Liberty e ai molteplici aspetti connessi", dice l'assessore all'Istruzione

Il ricco periodo storico e di sviluppo culturale del Liberty in Sicilia e gli aspetti connessi alla Belle Époque sono al centro dell’iniziativa rivolta alle scuole “Riscopriamo il Liberty”, promossa dalla Regione Siciliana che ha predisposto una dotazione finanziaria complessiva di 600 mila euro. L’obiettivo è sviluppare percorsi per la valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e culturale dell’epoca presente nell’Isola.

L’assessore Turano: “Scuole potranno presentare progetti che ruotano attorno al tema”

«Le scuole potranno presentare progetti che ruotano attorno al tema del Liberty e ai molteplici aspetti connessi a quel florido periodo storico, alla conoscenza di stili e personaggi, da Basile ai Florio, e ai modelli di mecenatismo e di imprenditoria che lo hanno caratterizzato – dice l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano -. La Belle Époque, uno dei periodi più interessanti della storia siciliana, è stato peraltro valorizzato recentemente da pubblicazioni, sceneggiati ed eventi legati alla storia della famiglia Florio, che hanno contribuito a diffondere e promuovere l’immagine della nostra regione e del suo patrimonio storico-culturale nel mondo».

La circolare

La circolare è rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado statali (scuole medie e scuole secondarie di II grado, fra cui licei, istituti tecnici e professionali, IISS). I progetti proposti dovranno riguardare percorsi di approfondimento e conoscenza del Liberty siciliano (incontri, laboratori, visite, eventi, manifestazioni, esposizione, rassegne, concorsi) e potranno affrontare, uno o più argomenti tra quelli elencati nella circolare, la cui trattazione dovrà essere coerente con il grado e gli indirizzi di studio di ogni istituto scolastico. Ogni scuola può presentare una sola proposta e le attività dovranno essere concluse e rendicontate entro il 30 settembre 2024. Il contributo, erogato dal dipartimento regionale dell’Istruzione, guidato da Giovanna Segreto, non potrà essere superiore a 5 mila euro per progetto. Il termine per la presentazione della domanda e l’invio dei progetti, che deve avvenire via Pec, è fissato per il 6 dicembre.