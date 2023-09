Seduta dell’Ars dopo le ferie, diserta la maggioranza

La prima seduta dell'Ars al rientro dalla pausa estiva ha visto i deputati della maggioranza assenti e scatta la polemica dell'opposizione

Seduta lampo all’Assemblea regionale siciliana. Dopo la pausa estiva – l’ultima riunione era stata lo scorso 8 agosto – Sala d’Ercole è tornata a riunirsi per poco meno di un’ora. Tra i banchi del Governo nessun rappresentante della Giunta Schifani. Un’assenza stigmatizzata dalle opposizioni. “Passano i mesi e assistiamo sempre alla stessa storia – ha detto Ismaele La Vardera (Sud chiama Nord), vice presidente della commissione Antimafia -. In Aula non c’è un componente del Governo, né un deputato della maggioranza. E’ avvilente. Dopo una lunga pausa estiva mi sarei aspettato una voglia propositiva di fare, invece l’Esecutivo non ha ancora appeso il costume al chiodo. Un Governo che continua a essere inefficiente, impreparato e assente”.

Il rinvio

Sulla stessa lunghezza d’onda il parlamentare del Pd, Nello Dipasquale. “Ancora una volta registriamo l’assenza totale del Governo, che non ci sia neppure un assessore che abbia la sensibilità di venire in Aula ad ascoltare questo Parlamento è un dato che va denunciato, dimostra il disinteresse e il distacco che l’Esecutivo ha nei confronti dell’Ars – ha detto -. Questo disinteresse, che non è solo del Governo ma dell’intera maggioranza, è rivolto alla Sicilia”.

I lavori d’Aula sono stati rinviati a domani alle 15. “Prima riuniremo la capigruppo. Diamo modo ai gruppi di fare sintesi e di organizzare al meglio i lavori di domani e dei prossimi giorni”, ha detto in Aula il vice presidente vicario dell’Ars, Nuccio Di Paola.

Foto d’archivio