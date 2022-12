Catania-Trapani, tutte le emozioni del match al Massimino

Il Catania chiude il girone d’andata ed il 2022 con un prezioso successo ottenuto in rimonta sul Trapani. Rivivi tutte le emozioni del match nel video

Il Catania si riscatta vincendo in casa contro il Trapani dopo la deludente prestazione con sconfitta in terra campana. Davanti a quindicimila spettatori grande commozione in ricordo dell’ex allenatore Sinisa

Mihajlovic. Striscioni nelle curve in ricordo a dimostrazione del grande affetto dei tifosi verso il mister

scomparso giorni addietro.

Una nutrita rappresentanza dei tifosi del Trapani applauditi dai catanesi con cori “rispettiamo chi ci rispetta”. Primo tempo bruttino soliti ritmi lenti. Passa in vantaggio il Trapani su rigore con Kosovan il Catania reagisce e pure segna ma l’arbitro non vede un nettissimo gol con la palla che è oltre la linea bianca.

Il Catania nei primi minuti della ripresa parte forte e pareggia prima con Palermo con un bel colpo di testa dentro l’area e subito dopo passa in vantaggio con Rizzo. Il resto della partita è una leggera supremazia del Trapani, alla fine vince la squadra etnea sempre più padrona in casa. Gioia a fine gara con un arrivederci al 2023.

Video e foto di Davide Anastasi