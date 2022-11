“A Ballando con le stelle con maglietta fascista”. La Rai caccia Montesano dopo il tweet della Lucarelli

Un tweet della giornalista e giudice del programma in onda su Rai1 fa scoppiare la bufera sull'attore, concorrente della trasmissione. Poco dopo decisa la sua esclusione

“Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo”. La bufera è esplosa con il tweet di Selvaggia Lucarelli, giornalista e giudice di ‘Ballando con le stelle’, il programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci che vede l’attore Enrico Montesano tra i concorrenti. E la conseguenza è stata la decisione della Rai di cacciare l’attore dal programma definendo “inaccettabile” quanto accaduto ieri era e scusandosi con tutti i telespettatori.

La bufera dopo il tweet di Selvaggia Lucarelli

Il caso è scoppiato quando Selvaggia Lucarelli ha pubblicato il tweet postando anche due foto in cui si vede l’attore con una maglietta nera che ha sul petto lo scudo della 10ma Mas e sul retro la scritta ‘Memento Audere Semper’, la celebre locuzione latina coniata da Gabriele D’Annunzio con la quale il poeta rendeva omaggio ai motoscafi Mas (Motoscafo armato silurante) in uso nella Grande Guerra.

La decisione della Rai

“Quanto accaduto ieri sera a Ballando con le stelle, in onda su Rai1 – si legge in una nota di Viale Mazzini – è inaccettabile. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia. Chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento. E’ decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera Ballando con le stelle”.