VIDEO | Sequestrate 1,2 tonnellate di sigarette di contrabbando: arrestata 32enne a Palermo

I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 1,2 tonnellate di tabacchi lavorati esteri e arrestato una donna di 32 anni. Durante controlli anti-contrabbando e anti-contraffazione, una pattuglia del nucleo di Polizia economico-finanziaria del capoluogo siciliano ha notato, in un parcheggio in via Li Bassi, la 32enne intenta a scaricare dei cartoni da un furgone che alla loro vista ha tentato velocemente di allontanarsi.

Il fiuto del cane Arca

Grazie al fiuto del cane anti-contrabbando ‘Arca’ i finanzieri hanno scoperto all’interno del mezzo pesante 6.000 stecche di sigarette di contrabbando con il marchio ‘Chesterfield’, per un peso complessivo di 1.200 chili. Se immesse sul mercato nero avrebbero fruttato circa 200.000 euro. La 32enne è stata arrestata in flagranza per contrabbando e l’arresto è stato convalidato.

