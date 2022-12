Serie A, la classifica degli allenatori più pagati: Allegri e Mou al top, ecco quanto guadagnano

Circa 50 milioni l'importo complessivo che le società spendono per gli allenatori. Il tecnico del Napoli capolista non è ai primissimi posti per ingaggio

Per la Serie A è già tempo di primi bilanci. La pausa del campionato a causa dei Mondiali fa tirare le prime somme anche alla luce dell’investimento fatto da ogni singola società. Una voce rilevante nelle casse delle società arriva dagli stipendi degli allenatori, quasi 50 milioni di euro netti l’importo totale degli stipendi degli allenatori, tenendo in considerazione i primi in classifica sulla base della retribuzione a stagione. Ecco la classifica dei più pagati.

Stipendi, la classifica degli allenatori di serie A