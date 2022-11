Serie A, il Monza travolge la Salernitana: 3-0 per i biancorossi

Il Monza travolge la Salernitana al "Brianteo" e vince 3-0: Carlos Augusto, Mota Carvalho e Pessina sentenziano i granata.

Il Monza saluta il 2022 con una straordinaria vittoria.

I biancorossi di mister Palladino travolgono 3-0 la Salernitana al “Brianteo” e volano a quota 16 punti in classifica, a distanza rassicurante dalla zona caldissima della graduatoria.

Tutto facile per capitan Pessina e compagni, grazie anche ad una formazione granata meno arrembante del solito.

Il gol del vantaggio del Monza è firmato al 24° da Carlos Augusto, autore dell’assist poco dopo per il raddoppio di Mota Carvalho a ridosso della fine del primo tempo.

Inesistente la reazione degli uomini di Nicola, mai apparsi davvero in partita, che restano poi in 10 per l’espulsione di un distratto Candreva nella ripresa.

Il fallo del numero 87 su Dany Mota è punito con il penalty: sul dischetto si presenta Pessina che non sbaglia e chiude definitivamente i conti.

5 vittorie in 9 partite (6 in 10 considerando l’exploit a Udine in Coppa Italia): l’effetto Palladino ha rianimato un Monza che, adesso, può davvero puntare a un campionato tranquillo.

Sconfitta “indolore”, invece, per la Salernitana, autrice di una grandissima prima parte di stagione, chiusa al dodicesimo posto con 17 punti.

Le due formazioni ripartiranno dal prossimo 4 gennaio: Salernitana-Milan e Fiorentina-Monza i match in programma.