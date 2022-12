Serie A, le amichevoli: Milan k.o. contro l’Arsenal, la Lazio batte il Galatasaray

Continuano le amichevoli delle formazioni di Serie A: il Milan cade contro l'Arsenal, la Lazio batte in Turchia 2-1 il Galatasaray

Continuano le amichevoli delle formazioni di Serie A in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio.

Il Milan esce sconfitto per 2-1 dalla prima gara del torneo “Dubai Super Cup 2022” contro l’Arsenal: in Asia, infatti, i rossoneri subiscono le reti di Odegaard e Nelson tra il 21° e il 41° del primo tempo: inutile la rete della bandiera firmata da Tomori al 77°.

La squadra di Stefano Pioli continuerà la sua tournée e venerdì sfiderà il Liverpool in una “classica” del calcio europeo.

Lazio ok: 2-1 in Turchia al Galatasaray

Bene, invece, la Lazio di Maurizio Sarri.

I biancocelesti battono in Turchia il Galatasaray dell’ex Muslera per 2-1.

Decisive le reti dei due assi, Felipe Anderson e Luis Alberto, rispettivamente all’11° e al 46°, fondamentali per ribaltare il vantaggio per i padroni di casa siglato da Burak Ylmaz al 4° minuto del primo tempo.

Anche per i capitolini, come per il Milan, secondo impegno previsto per venerdì contro l’Hatayspor.