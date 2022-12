Serie TV 2023, un anno di ritorni e grandi novità: ecco i titoli e le date da ricordare

Un 2023 ricco di novità, grandi ritorni, addii e new entry: tutto quello che c'è da sapere sulle serie TV previste da gennaio.

Il 2023 sarà ricco di novità e di graditi ritorni nei palinsesti televisivi: sono state già annunciate le serie tv e le fiction che andranno in onda nella prima parte dell’anno nei canali Rai e Mediaset.

La certezza è che i telespettatori ritroveranno un’ampia scelta di storie e di generi e anche molti dei personaggi ai quali si sono affezionati. Inoltre, in casa Mediaset c’è chi scommette su nuove storie sperando di vincerle, come è accaduto negli anni passati.

Insomma, in tv è tutto pronto per fare compagnia al pubblico della prima serata con l’intento di non farlo annoiare neppure per un minuto.

Serie TV 2023, novità e ritorni

Le indagini di Lolita Lobosco – Seconda Stagione

(in onda da domenica 8 gennaio 2023 su Rai Uno)

Dopo il successo della prima stagione, nel 2023 torna la serie tv basata sui romanzi di Gabriella Genisi con una nuova stagione. Diretta da Luca Miniero e prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti per Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, la serie è composta da dodici episodi.

In questa stagione, il commissario Lobosco continua a indagare su crimini con la preziosa collaborazione dei fidati Esposito e Forte. Come promesso al padre, porterà avanti le indagini private per scoprire la verità sul suo assassinio. A occupare il tempo di Lolita Lobosco ci saranno anche le questioni d’amore. Il commissario dovrà districarsi tra l’attuale compagno e il ritorno in città di una vecchia fiamma. Luisa Ranieri veste i panni di Lolita Lobosco. Nel cast sono stati confermati: Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Maurizio Donadoni, Camilla Diana, Giulia Fiume e Lunetta Savino. New entry Mario Squeglia che interpreta Angelo.

Il nostro generale

(in onda il 9 – 10 – 16 – 17 gennaio 2023 su Rai Uno)

Prodotta da Rai Fiction e Stand by Me e diretta da Lucio Pellegrini, la serie TV è composta da 4 episodi.

Siamo nel 1973, il Generale Dalla Chiesa, interpretato da Sergio Castellito, è stato trasferito da Palermo a Torino dove le Brigate Rosse stanno iniziando a rivendicare le prime azioni di propaganda armata. Il Generale è il primo a comprendere il fenomeno e a ritenere necessari nuovi strumenti investigativi. Grazie alla sua ostinazione, nasce il Nucleo speciale antiterrorismo, un gruppo di uomini giovanissimi, specializzato e capace di muoversi negli ambienti vicini ai brigatisti.

La voce narrante nella serie TV, in onda a gennaio 2023, è di Nicola (Antonio Folletto), il prediletto di Dalla Chiesa, che guida dentro la complessità del periodo storico. Oltre all’impegno professionale, nella serie c’è anche il racconto della sfera personale del Generale ossia la prima moglie Dora Fabbo, di cui Teresa Saponangelo veste i panni, i tre figli Nando, Rita e Simona e la seconda moglie Emanuela Setti Carraro, che morirà insieme a lui a Palermo.

Blackout

(in onda il 23 – 24, 30 gennaio e 6 febbraio 2023 su Rai Uno)

La serie TV- in onda tra gennaio e febbraio 2023 – è stata scritta da Valerio D’Anunzio, Michelangelo La Neve, Peppe Millanta, Michela Straniero e Andrea Valagussa, è stata girata tra San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi ed è stata prodotta da Rai Fiction ed Eliseo Entertainment con la partecipazione di Viola Film. Consta di otto episodi.

È la Vigilia di Natale. Avviene il distacco di una slavina che isola la Valle del Vanoi, impedendo ogni tipo di comunicazione. In attesa di soccorsi, si scoprirà che l’evento non è mera opera della natura e gli intrappolati sono persone con segreti da nascondere, testimoni di giustizia sottoposti al programma di protezione e professionisti pronti a tutto. Tra di loro c’è pure un assassino. Protagonista della serie è Alessandro Preziosi, affiancato da: Aurora Ruffino, Marco Rossetti, Rike Schmid, Caterina Shulha eMickaël Lumière.

Fiori sopra l’inferno

(in onda il 13 – 20 – 21 febbraio 2023 su Rai Uno)

Teresa Battaglia, la protagonista dei libri di Ilaria Tuti, diventa un personaggio in carne e ossa di una serie tv interpretata da Elena Sofia Ricci. Diretta da Carlo Carlei, che è co- sceneggiatore insieme a Donatella Diamanti, Mario Cristiani e Valerio D’Annunzio, la serie TV – in onda a febbraio 2023 – è una coproduzione Rai Fiction-Publispei, prodotta da Verdiana Bixio. È composta da tre puntate.

“Fiori sopra l’inferno” racconta di Teresa Battaglia, profiler di grande esperienza, che approda in un paesino di montagna con la sua squadra per scovare l’identità psicologica e comportamentale di un pericolosissimo killer. La donna però è vittima dei primi sintomi dell’Alzheimer. Oltre a Elena Sofia Ricci, nel cast sono stati annunciati: Gianluca Gobbi e Giuseppe Spata.

Angeli della notte

(in onda dal 19 febbraio su Rai Uno)

Sono poche le informazioni legate a questo nuovo progetto firmato Rai. Oltre la messa in onda prevista per la seconda metà di febbraio, è noto che nella serie ci sarà Francesco Arca che interpreta il vice-questore Alessandro Scudieri in una Napoli avvolta dalle tenebre.

Il Commissario Ricciardi – Seconda Stagione

(in onda dal 27 febbraio al 20 marzo 2023 su Rai Uno)

Diretta da Gianpaolo Tescari e scritta da Maurizio De Giovanni insieme a Salvatore Basile, Viola Rispoli e Doriana Leondeff, la serie avrà come oggetto le storie tratte dai libri di De Giovanni: “Per mano mia. Il Natale del Commissario Ricciardi”, “Anime di vetro. Falene per il Commissario Ricciardi”, “Serenata senza nome. Notturno per il Commissario Ricciardi”, “Rondini d’inverno. Sipario per il Commissario Ricciardi”, “Il purgatorio dell’angelo. Confessioni per il Commissario Ricciardi” e “Il pianto dell’alba. Ultima ombra per il Commissario Ricciardi”.

Continuano le indagini e le vicende sentimentali del Commissario Luigi Alfredo Ricciardi, ambientate a Napoli negli anni ’30. Il suo talento è la maledizione ereditata dalla madre: vedere i fantasmi di coloro che sono stati uccisi, ascoltandone anche l’ultimo pensiero di quando erano in vita. Il timore di tramandare tale potere a un eventuale figlio ha compromesso l’amore con Enrica che adesso è corteggiata dal tedesco Manfred. Altre donne sono però affascinate dal commissario. Colpito dalla recente scomparsa della tata Rosa, sostituita dalla più giovane Nelide, nel lavoro Ricciardi viene aiutato dal brigadiere Maione e dal medico legale Bruno Modo.

Il cast della prima stagione è stato confermato: Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabrizia Sacchi, Nunzia Schiano, Adriano Falivene, Marco Palvetti e Peppe Servillo. Due new entry nella seconda stagione non ancora annunciate.

Sei Donne

(in onda dal 28 febbraio al 14 marzo 2023 su Rai Uno)

Per la regia di Vincenzo Marra e la sceneggiatura di Ivan Cotroneo e Monica Rametta, “Sei donne” è una coproduzione Rai Fiction-IBC Movie, prodotta da Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli. È composta da tre puntate.

Maya Sansa veste i panni del Pubblico Ministero Anna Conti che, mentre indaga sulla scomparsa della giovane Leila con il patrigno Gregorio, conoscerà molte donne a lei care. Accanto a Maya Sansa ci sono: Alessio Vassallo, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Isabella Ferrari e Maurizio Lastrico.

Che Dio ci aiuti – Settima Stagione

(in onda dal 12 gennaio 2023 su Rai Uno)

La premiata e fortunata serie giunge alla settima stagione con qualche addio e molte novità. Elena Sofia Ricci lascia il ruolo di Suor Angela come Terence Hill con Don Matteo, ma nella narrazione ciò diventa motivo per dare spazio ad altri personaggi e a new entry.

Nei venti nuovi episodi la protagonista sarà Azzurra, oramai consapevole del suo ruolo e sempre più certa della sua vita da suora. La serie, quindi, inizierà con il saluto di Suor Angela che sarà presente nei primi tre episodi per poi dare spazio allo snodarsi dell’intera trama. Confermati Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon, Valeria Fabrizi, Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli e Ileana D’Ambra. New entry Emma Valenti e Elena D’Amario.

Le ultime indiscrezioni, inoltre, vorrebbero un cameo di Orietta Berti nei panni di se stessa. L’artista, infatti, giunta ad Assisi per un concerto, verrà assalita da un attacco di ansia e sarà costretta a chiedere aiuto a Emiliano. La sua richiesta d’aiuto scatenerà la gelosia di Sara.

La porta rossa – Terza Stagione

(in onda da mercoledì 11 gennaio 2023 su Rai Due)

Con l’avvento della pandemia, la lavorazione della serie ha tardato rispetto alla tabella di marcia. Tutto è bene quel che finisce bene, però. “La porta rossa” andrà in onda con l’inizio del nuovo anno con nuovi otto episodi e già le prime anticipazioni lasciano suspense e tanta curiosità.

Anna dovrà mettere fine alla sua fuga e trovare la piccola Vanessa, Cagliostro dovrà dire addio all’amica medium e oltrepassare la protagonista Porta Rossa per scoprire chi siano assassino e mandanti del suo omicidio servendosi dell’aiuto della medium Vanessa. Confermati nel cast: Lino Guanciale, Gabriella Pession, Valentina Romani, Fausto Maria Sciarappa, Antonio Gerardi, Elena Radonicich, Ettore Bassi, Gaetano Bruno, Cecilia Dazzi, Alessia Barela, Raniero Monaco di Lapio, Pierpaolo Spollon, Andrea Bosca, Antonia Liskova, Fortunato Cerlino, Carmine Recano e Lavinia Longhi.

Mare Fuori – Terza Stagione

(in onda dal 15 febbraio 2023 su Rai Due)

È un’attenzione internazionale quella che c’è su “Mare Fuori”, da quando la serie è arrivata su Netflix. Le storie dei giovani che scontano la loro pena in un carcere minorile hanno conquistato il pubblico che adesso non vede l’ora di sapere cosa accadrà nelle loro vite.

C’è massimo riserbo su cosa accadrà nella terza stagione, però. L’ideatrice e sceneggiatrice Cristina Farina in un’intervista ha sottolineato come in questa terza stagione si darà spazio al potere dell’amore e dell’amicizia. Inoltre, ci saranno dei grossi colpi di scena come la perdita di personaggi fondamentali. Nel cast sono confermati Carmine (Massimiliano Caiazzo), Paola Vinci (Carolina Crescentini), Massimo Esposito (Carmine Recano), Naditza (Valentina Romani) e Filippo Ferrari (Nicolas Maupas). La terza stagione di Mare Fuori non sarà l’ultima, visto che nei mesi scorsi era stato annunciato da Rai il rinnovo di Mare Fuori anche per una quarta stagione.

Rocco Schiavone – Quinta Stagione

(in onda dal 29 marzo 2023 su Rai Due)

Per la quinta stagione dell’amata serie Rocco Schiavone sono stati realizzati quattro episodi che si basano su due racconti e sul penultimo romanzo di Antonio Manzini dal titolo “Vecchie conoscenze”. Il libro ruota attorno alla vicenda dell’omicidio di una professoressa in pensione.

Ancora una volta la serie è stata girata in Valle d’Aosta, con la regia di Simone Spada e la produzione di Cross Productions insieme a RaiFiction, con il sostegno economico e logistico di Film Commission Valle d’Aosta e la collaborazione del comune di Aosta. Rivedremo Marco Giallini nei panni di Rocco Schiavone alla fine di marzo 2023.

Fosca Innocenti – Seconda Stagione

(in onda da venerdì 13 gennaio 2023 su Canale 5)

Sono quattro gli episodi inediti che compongono la nuova stagione della serie, in onda dal 13 gennaio 2023 e nella quale ritroveremo Francesco Arca nei panni di Cosimo (l’uomo che coinvolge sentimentalmente il vicequestore Innocenti, interpretato da Vanessa Incontrada).

Cosa accadrà in questa seconda stagione? In un’intervista rilasciata, Vanessa Incontrata ha rivelato che il suo personaggio “ha ancora più forza da tanti punti di vista. Senza sminuire l’importanza dei casi di puntata, al centro c’è il rapporto tra Fosca e Cosimo che non sarà tutto rose e fiori, anche per l’arrivo di persone che daranno fastidio al loro amore”. Per il pubblico affezionato alla serie, c’è già una bella notizia. È stato stabilito, infatti, che ci sarà una terza stagione che i telespettatori potranno vedere solo nel 2024.

Luce dei tuoi occhi – Seconda Stagione

(in onda nel 2023 su Canale 5)

Anna Valle e Giuseppe Zeno torneranno su Canale 5 con la seconda stagione della serie “Luce dei tuoi occhi” nella prima metà del 2023.

La nuova stagione è composta da sei episodi e i personaggi avranno un’evoluzione parallelamente agli eventi che si susseguono.

Emma Conti sta per sposarsi con il professor Enrico Leoni. Le ballerine sono molto affezionate alla donna, ma a travolgere quella che potrebbe essere una routine è l’arrivo a Vicenza della vera figlia della donna dopo 18 anni. L’incontro porterà con sé ulteriori colpi di scena, intrighi e qualche pericolo da sventare. Il cast della seconda stagione è stato confermato. Oltre Valle e Zeno, ci saranno: Elisa Visari, Sabrina Martina, Gea dall’Orto, Linda Pani, Rebecca Antonaci, Riccardo De Rinaldis, Stella Maya Epifani e Matteo Pagani. Non si esclude la possibilità di new entry e, quindi, di nuovi risvolti.

Buongiorno, mamma!

(in onda nel 2023 su Canale 5)

Con la regia di Alexis Sweet e Laura Chiossone e la produzione di Lux Vide per Mediaset, torna “Buongiorno, mamma!”, una delle tante scommesse vinte del palinsesto Mediaset.

Si ritroveranno Guido Borghi (Raoul Bova), marito innamorato, insegnante e preside, al capezzale di Anna (Maria Chiara Giannetta) in coma e moglie di Guido e madre dei loro quattro figli. Grazie ai flashback in questa seconda stagione si vedrà Anna interagire con i suoi familiari. È anche il motivo per cui i vari personaggi avranno un aspetto diverso. Si mantiene la storia della famiglia Borghi e le dinamiche legate ai vari membri. Nuovi personaggi sconvolgeranno la vita dei personaggi che già conosciamo e ci saranno grossi colpi di scena.

La ragazza di Corleone

(in onda nel 2023 su Canale 5)

Nuovo progetto targato Mediaset. “La ragazza di Corleone” è Rosa, una ragazza che proviene da una famiglia mafiosa e porta il peso del suo cognome. Prova a distaccarsi in tutti i modi da un destino che sembra già scritto. Nel suo percorso, è divisa tra il bene e il male. A vestire i panni della protagonista sarà Diletta Rossi. Ai fini del ruolo, l’attrice ha rivelato di aver dovuto imparare l’italiano e di essersi preparata fisicamente per due mesi.

Il patriarca

(in onda dal 2023 su Canale 5)

Remake di Vivir Sin Permiso, serie tv spagnola disponibile su Netflix, “Il patriarca” è prodotta da CamFilm in collaborazione con Taodue e andrà in onda su Canale 5 nel 2023. La sceneggiatura della serie è scritta da Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sandrone Dazieri. Composta da dodici puntate. Claudio Amendola sarà Nemo Bandera, un imprenditore e narcotrafficante di circa 60 anni. Diventato ricco grazie a diverse attività illegali, Bandera scopre di avere l’Alzheimer. In più, il suo figlioccio Mario si rivelerà non pienamente fedele. Amendola è affiancato da Antonia Liskova, Giulia Bevilacqua, Raniero Monaco di Lapio, Primo Reggiani, Neva Leoni e Giulia Schiavo.

