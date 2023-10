Al via le indagini per chiarire l'accaduto e le cause del decesso. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, neppure quella dell'omicidio

Una donna è stata trovata morta sulla rampa di un garage di un condominio a Rimini. Sul posto è intervenuta la polizia.

Indaga la polizia

Gli agenti del commissariato locale stanno indagando per chiarire l’accaduto e le cause del decesso. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, neppure quella dell’omicidio.