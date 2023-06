Maltempo in Sicilia, 2 giugno con pioggia e trombe d’aria: disagi in diverse zone dell’Isola VIDEO

Il cattivo tempo che perdura rovina il lungo ponte della Festa della Repubblica a tanti siciliani.

Il maltempo che non allenta la morsa rovina i programmi di tanti siciliani, desiderosi di sfruttare il lungo ponte della festa della Repubblica tra gite fuori porta e week end all’insegna della spensieratezza. A rovinare tutto ci ha pensato il solito quadro meteorologico instabile di questa pazza primavera. Colpa dell’anticiclone, con vaste aree interne dell’Isola maggiormente esposte. Tanti i disagi in questo pomeriggio, soprattutto nelle zone dei Sicani, del Nisseno, dell’Ennese, delle Madonie e dei Nebrodi. Forti piogge anche nell’entroterra etneo e negli Iblei. Meno colpite le coste tirreniche.

Catania

Nel catanese, per la precisione nella zona di Biancavilla, causa piogge incessanti una strada, Viale dei fiori, ha preso le sembianze del letto di un fiume, con le persone costrette a guadarla con attenzione (foto Video Star).

Caltanissetta

Piove a dirotto da ore anche nel capoluogo nisseno, con strade e scalinate trasformate in torrenti.

Trapani

E se nelle zone costiere di poggia non se n’è vista, nella zona occidentale dell’Isola non sono mancati comunque gli agenti atmosferici estremi, come documentato dalla foto che immortale un’inquietante tromba d’aria.