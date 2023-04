Sicilia, 23 aziende dolciarie presenti al salone di Colonia

Diverse imprese attive nel settore della pasticceria e dei dolci sono presenti in rappresentanza della Sicilia all'Ism 2023

La Sicilia è presente alla fiera Ism 2023 in programma a Colonia, in Germania, fino a domani martedì 25 aprile. Sono 23 le aziende siciliane, selezionate con un avviso pubblico nell’ambito delle attività dell’azione 3.4.1 del Po Fesr 2014/2020, che parteciperanno alla manifestazione. Ism 2023 è il salone mondiale dell’industria dolciaria e degli snack.

Le aziende rappresentano le eccellenze dolciarie della Sicilia

Un evento “B2B”, riservato esclusivamente agli operatori del settore, al quale partecipano circa 1.300 espositori provenienti da 70 Paesi di tutti i continenti. Le aziende siciliane presenti rappresentano le diverse eccellenze dolciarie dell’Isola come il cioccolato di Modica, il pistacchio di Bronte (con i suoi derivati), i prodotti a base di ricotta (cannolo e cassata), vari tipi di biscotti (tradizionali, ma anche legati al territorio, con l’utilizzo di grani antichi come la Timilia), basi per pasticceria e gelateria, nocciole e mandorle (sia intere che in granella e farina), la “frutta Martorana”, diverse tipologie di merendine e tanti prodotti senza glutine e per vegani.