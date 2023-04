Sicilia, arrivano 248 mila euro dalla Regione per interventi su corsi d’acqua del Nisseno

Il governatore Schifani: "Salvaguardia del territorio siciliano da sempre una priorità del nostro governo"

Dopo i due interventi iniziati nei giorni scorsi sul fiume Gornalunga, l’Autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana interviene per la messa in sicurezza di tratti del torrente Ficuzza e di un tratto del fiume Maroglio, in territorio di Gela, nel Nisseno. Lo fa con procedura di somma urgenza, destinando agli uffici del Genio civile la somma di 248 mila euro che servirà a realizzare gli interventi di ripristino degli argini dei due corsi d’acqua. I lavori sono stati affidati all’impresa Matina Geom. Giovanni con sede a Favara, nell’Agrigentino, che ha presentato un ribasso d’asta del 18%.

Schifani: “Tutela del terriorio priorità del nostro governo”

“Anche nel Nisseno interveniamo per mettere in sicurezza i corsi d’acqua ed evitare danni e disagi come quelli registrati nei mesi scorsi – afferma il presidente della Regione Renato Schifani – Il governo regionale ha fatto della tutela del territorio una priorità a salvaguardia sia delle comunità locali che delle aziende. Per questo, mentre interveniamo con opere urgenti sulle zone più a rischio, pianifichiamo la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di tutta la Sicilia, per evitare che si ripetano eventi calamitosi come quelli a cui abbiamo assistito”.