Sicilia, Gonzaga Campus cerca 68 giovani per Servizio Civile Universale

Interessante iniziativa rivolta a volontari: previsto compenso mensile di 507 euro

Offerte di lavoro per gli isolani. In Sicilia, la rete del Gonzaga Campus seleziona giovani per due progetti di Servizio Civile Universale (SCU). Si cercano complessivamente 68 volontari. Prevista remunerazione mensile di 507 euro.

Ecco come partecipare

La rete di 7 enti non profit coordinata dal Gonzaga Campus dei padri gesuiti cerca in Sicilia 68 giovani da coinvolgere in due progetti di Servizio Civile Universale (SCU). Si prevede, in entrambi gli interventi, anche una riserva di posti per giovani con minori opportunità, che hanno un basso reddito (Isee pari o inferiore a 15 mila euro). L’esperienza di volontariato consentirà ai partecipanti di acquisire competenze spendibili nella vita e utili all’inserimento nel mondo del lavoro, attraverso un servizio di tutoraggio e una formazione specifica. Oltre a ciò si maturano crediti formativi universitari e un punteggio valido nei concorsi pubblici riscattabile ai fini pensionistici.

I volontari percepiranno una remunerazione mensile pari a € 507,00 e, a fine percorso, sarà rilasciata loro la certificazione delle competenze acquisite.

I due progetti rientrano in un ampio programma di intervento che risponde agli obiettivi 3, 4 e 10 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Sono realizzati anche in collaborazione con Caritas Italiana, attiva da anni a Palermo e in tutta Italia negli ambiti delle povertà, della carità e dell’educazione.

Attività dei progetti

I volontari svolgeranno attività di vario titolo:

educative, di tutoraggio scolastico, di supporto all’apprendimento dei bambini con bisogni educativi speciali;

ludiche;

ricreative;

sportive;

artistiche;

culturali;

interculturali;

di comunicazione sociale;

animazione culturale;

orientamento e accompagnamento lavorativo dei giovani;

inserimento e integrazione dei migranti;

conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e cura delle biblioteche.

ENTI DELLA RETE COORDINATA DAL GONZAGA CAMPUS

Gli enti che formano la rete sono:

Gonzaga Campus, che offre a 20 giovani un’esperienza significativa nel settore dell’educazione formale ed informale, anche in diverse lingue, avendo come destinatari privilegiati i minori e i giovani della Scuola italiana e dell’International School Palermo;

Istituto Pedro Arrupe, attivo dal 1958 nei campi della formazione politica, della promozione culturale e della ricerca sociale;

Centro Astalli Palermo, dal 2003 in prima linea nella difesa dei diritti, nell’integrazione e nell’inclusione di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo;

associazione Arces, dal 1976 istituzione di eccellenza nel supporto alle Università per quanto attiene all’offerta residenziale, ma, soprattutto, per il suo progetto formativo che prevede un modello interdisciplinare ed interventi integrativi e di accompagnamento allo

studio;

cooperativa sociale Al Azis, nata nel 1998 per promuovere, nell’ambito dell’operatività del Centro Polivalente TAU, processi di orientamento, formazione professionale e inserimento socio-lavorativo soprattutto a vantaggio dei giovani a rischio di coinvolgimento in attività

criminose e di esclusione sociale;

associazione AddioPizzo, che si occupa della promozione di un’economia virtuosa e libera dalla mafia attraverso lo strumento del consumo critico;

associazione San Francesco Saverio, che si occupa di numerose attività di promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del museo e della Chiesa del Gesù a Casa Professa.

COME CANDIDARSI

Le domande di partecipazione all’opportunità per volontari di Servizio Civile Universale possono essere presentate fino alle ore 14.00 del 15 febbraio 2024.

Si consiglia ai giovani che desiderano candidarsi di comunicarlo il prima possibile, inviando il curriculum vitae firmato all’indirizzo e-mail: serviziocivile@gonzagapalermo.it.

In risposta all’e-mail tutti gli aspiranti volontari SCU saranno invitati a partecipare ad una riunione on line, che si terrà il 24 gennaio 2024. Nel corso dell’evento saranno presentati tutti i progetti e fornite le informazioni e i chiarimenti utili ad una corretta compilazione della domanda e alla scelta del progetto e della sede più idonea.

Segnaliamo, infine, che la domanda di partecipazione va presentata esclusivamente con lo SPID

attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile a questa pagina. Per trovare i progetti della rete del Gonzaga occorrerà inserire nel format “Scegli il tuo progetto in Italia”, la regione “Sicilia” e l’Ente “Istituto Gonzaga – Centro Educativo Ignaziano” codice ente SU00069.