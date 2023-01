Sicilia: vertenza Arpa, appello lavoratori “Schifani intervenga”

Grande partecipazione all'assemblea sindacale dei lavoratori per discutere dei problemi che gravano sul personale

Grande partecipazione oggi all’assemblea sindacale dei lavoratori dell’Arpa Sicilia per discutere dei problemi che gravano sul personale. Mancata stabilizzazione dei precari, scatti economici bloccati, incarichi affidati senza confronto con i sindacati sono stati i temi discussi alla presenza dei vertici del sindacato Fials. Circa metà del personale ha aderito partecipando anche da remoto. L’assemblea al termine del confronto ha stabilito di chiamare in causa il presidente della Regione, Renato Schifani, e l’assessore al Territorio, Elena Pagana, per chiedere un “intervento urgente” sull’agenzia che ad oggi non ha neanche il bilancio approvato.

Fials Palermo: “Situazione di grande confusione e incertezza”

“Una situazione di grande confusione e incertezza che grava sui lavoratori – dice Giuseppe Forte, commissario Fials Palermo – ci sono decisioni contraddittorie che risultano incomprensibili. Da un lato si bloccano le procedure concorsuali, dall’altro lato non si dà seguito alle progressioni verticali. Altra incongruenza, l’agenzia è senza bilancio ma procede con l’affidamento di incarichi dirigenziali, mentre per pagare le progressioni economiche orizzontali ha chiesto un parere all’Avvocatura, caso più unico che raro. Non è più tollerabile questa situazione – conclude -, ci sono precari che sono professionisti e che con la loro attività consentono importanti introiti all’ente, è arrivato il momento di premiare e valorizzare queste figure per garantire la prosecuzione di servizi fondamentali per la tutela dell’ambiente in Sicilia”.