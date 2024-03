SIMEST, un 2023 da record tra progetti e investimenti: approvato il progetto di bilancio

Grande la soddisfazione dell'amministratrice delegata Regina Corradini D'Arienzo e il presidente Pasquale Salzano per i traguardi raggiunti.

Il Consiglio di Amministrazione di SIMEST, la società per l’internazionalizzazione delle imprese italiane del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP), riunitosi oggi sotto la presidenza di Pasquale Salzano, ha approvato il progetto di bilancio 2023, illustrato dall’Amministratrice Delegata Regina Corradini D’Arienzo.

Nel corso dell’anno, SIMEST ha generato un forte impatto sull’internazionalizzazione delle imprese italiane, registrando una significativa crescita delle risorse impegnate nell’ambito di tutte le linee di operatività a favore del rafforzamento del Made in Italy all’estero.

Il nuovo modello di business delineato dal Piano strategico 23 – 25 “Impatto d’Impresa. Sì, un patto per la crescita” si è dimostrato particolarmente efficace, con il superamento dei target previsti per l’anno 2023.

SIMEST, grande crescita nel 2023

Importanti i risultati di crescita dell’azienda nel 2023.

Nel corso dell’anno sono state impegnate risorse complessive di 8 miliardi con un incremento del 358% rispetto al 2022. Le risorse attivate hanno superato i 9,5 miliardi di euro in crescita di oltre 5X vs 2022.

con un incremento del 358% rispetto al 2022. Le risorse attivate hanno superato i 9,5 miliardi di euro in crescita di oltre 5X vs 2022. Supporto all’ Export in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) attraverso il Fondo 295/73 : registrata una crescita di oltre 10X attestandosi a €6,2 miliardi abilitando filiere italiane per decine di migliaia di PMI;

in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) attraverso il : registrata una crescita di oltre 10X attestandosi a €6,2 miliardi abilitando filiere italiane per decine di migliaia di PMI; Per quanto riguarda la finanza agevolata in convenzione con il MAECI attraverso il Fondo 394/81 : sono stati approvati finanziamenti per 1,45 miliardi (+34% rispetto all’anno 2022) in supporto di circa 3.000 imprese.

in convenzione con il MAECI attraverso il : sono stati approvati finanziamenti per 1,45 miliardi (+34% rispetto all’anno 2022) in supporto di circa 3.000 imprese. Investimenti partecipativi: sono state realizzate operazioni per 310 milioni di euro (+133%) di cui 94 milioni a valere su risorse proprie, 74 milioni a valere su risorse del Fondo di Venture Capital – gestito in convenzione con il MAECI – e 142 milioni relativi a contributi in conto interessi.

L’utile netto, pari a €3,5 milioni, è in aumento di oltre 100% grazie all’incremento qualitativo degli investimenti e alla valorizzazione di numerose iniziative strategiche nella gestione dei Fondi Pubblici. I risultati positivi conseguiti nel 2023 determinano una crescita del 12% dei volumi gestiti in portafoglio che si attestano a circa 29 miliardi di euro, con oltre 15.000 clienti attivi di cui oltre il 93% PMI.

Nel 2023 inoltre è stato stimato, in collaborazione con CDP, l’impatto generato sul tessuto economico e sociale italiano dalle risorse impegnate SIMEST: PIL generato pari allo 0,5% di quello italiano, con circa 140.000 occupati creati e/o mantenuti.

Le novità

1° Pilastro – Crescita sostenibile e di qualità. Le principali novità del 2023 hanno riguardato:

Innovazione degli strumenti di finanza agevolata del Fondo 394, con focus su digitalizzazione, sostenibilità, crescita sui mercati esteri e supporto alle filiere produttive. Pervenute circa 7.000 richieste per circa €4 miliardi (oltre 10 volte il dato dell’operatività pre-covid): 90% da PMI, il 70% per investimenti e innovazione. Inoltre, il 25% delle domande proviene da imprese operative nel Mezzogiorno, mentre l’11% da imprese femminili e giovanili;

€500 milioni per misure e incentivi ad hoc, di cui €200 milioni per potenziare la presenza delle imprese italiane nei mercati strategici dei Balcani Occidentali con richieste ricevute per il 100% del plafond, e €300 milioni di risorse a fondo perduto a sostegno delle imprese dei territori colpiti dalle alluvioni nel centro-nord Italia (ricevute 170 domande di ristoro per circa €65 milioni);

per misure e incentivi ad hoc, di cui €200 milioni per potenziare la presenza delle imprese italiane nei mercati strategici dei Balcani Occidentali con richieste ricevute per il 100% del plafond, e €300 milioni di risorse a fondo perduto a sostegno delle imprese dei territori colpiti dalle alluvioni nel centro-nord Italia (ricevute 170 domande di ristoro per circa €65 milioni); 200 milioni di euro destinati alle start-up e PMI innovative attraverso il Fondo di Venture Capital, di cui 150 milioni già sottoscritti per l’operatività del Fondo di Fondi Internazionale e €50 milioni per operatività diretta con prime delibere nei seguenti settori: Space economy, Foodtech, E-commerce, E-grocery;

innovative attraverso il Fondo di Venture Capital, di cui 150 milioni già sottoscritti per l’operatività del Fondo di Fondi Internazionale e €50 milioni per operatività diretta con prime delibere nei seguenti settori: Space economy, Foodtech, E-commerce, E-grocery; Rafforzamento della Cooperazione sistemica attraverso l’intensificazione delle azioni sinergiche con CDP e SACE e nuovi accordi commerciali sottoscritti con i principali istituti bancari, ICE e Assocamerestero, al fine di raggiungere una più ampia platea di imprese;

attraverso l’intensificazione delle azioni sinergiche con CDP e SACE e nuovi accordi commerciali sottoscritti con i principali istituti bancari, ICE e Assocamerestero, al fine di raggiungere una più ampia platea di imprese; Avvio del nuovo servizio di consulenza strategica per l’internazionalizzazione per agevolare l’ingresso delle imprese nei mercati prioritari per il Made in Italy. Aperti i primi 2 uffici di rappresentanza di SIMEST all’estero in Serbia (Belgrado) a giugno 2023 e in Egitto (Cairo) a marzo 2024.

2° Pilastro SIMEST: Presidio rischi, Digitalizzazione ed efficienza operativa

Le principali iniziative del 2023 che hanno consentito il superamento degli obiettivi previsti dal Piano:

Crescita dell’organico del +10% rispetto al 2022 per supportare il forte incremento delle attività nel primo anno di Piano;

del +10% rispetto al 2022 per supportare il forte incremento delle attività nel primo anno di Piano; Rafforzamento dei Presidi di rischio attraverso la digitalizzazione dei controlli Antiriciclaggio e Compliance con riduzione progressiva delle attività oggetto di gestione manuale;

attraverso la digitalizzazione dei controlli Antiriciclaggio e Compliance con riduzione progressiva delle attività oggetto di gestione manuale; Riduzione dei tempi interni di risposta al cliente (-39%) attraverso la semplificazione dei processi in ambito investimenti Partecipativi;

dei di risposta al cliente (-39%) attraverso la semplificazione dei processi in ambito investimenti Partecipativi; Iniziato il piano di Trasformazione digitale, in coordinamento con CDP, al fine di migliorare i presidi dei rischi e l’esperienza cliente grazie anche al nuovo CRM (Customer Relationship Management) aziendale.

3° Pilastro: Persone e cultura aziendale

Le principali iniziative del 2023 si sono focalizzate sul rafforzamento della leadership inclusiva, unicità delle diversità, valorizzazione delle competenze con il superamento degli obiettivi previsti:

Realizzato programma di rigenerazione culturale con definizione dei nuovi Purpose, Vision, Mission e Valori di SIMEST;

con definizione dei nuovi Purpose, Vision, Mission e Valori di SIMEST; Adottate iniziative per la parità di genere, con il 43% di donne in posizione manageriale e circa il 30% di manager under 40, e interventi per la riduzione del pay gap con rafforzamento delle politiche Diversity & Inclusion, e attivazione delle selezioni blind;

Rafforzato il welfare aziendale attraverso nuovi servizi per il benessere e la salute (visite mediche in azienda, caregiving, supporto psicologico), iniziative per la conciliazione vita-lavoro (remote working per il 50:50, iniziative per il tempo libero e per le famiglie), nuove condizioni per mutuo e prestiti ai colleghi. SIMEST ha inoltre adottato un Manifesto per il Diritto alla disconnessione , rappresentando un progetto pilota per tutto il Gruppo CDP;

attraverso nuovi servizi per il benessere e la salute (visite mediche in azienda, caregiving, supporto psicologico), iniziative per la conciliazione vita-lavoro (remote working per il 50:50, iniziative per il tempo libero e per le famiglie), nuove condizioni per mutuo e prestiti ai colleghi. SIMEST ha inoltre adottato un Manifesto per il , rappresentando un progetto pilota per tutto il Gruppo CDP; Sviluppati percorsi per la valorizzazione delle competenze , anche con programmi di mobilità internazionale per i colleghi in aziende partner SIMEST all’estero (es. USA, Romania, Repubblica Ceca), nuovi percorsi di carriera per i talenti anche in linea con quelli di CDP;

, anche con programmi di mobilità internazionale per i colleghi in aziende partner SIMEST all’estero (es. USA, Romania, Repubblica Ceca), nuovi percorsi di carriera per i talenti anche in linea con quelli di CDP; Circa il 30% dei colleghi coinvolti come Brand Ambassador per la promozione di SIMEST e l’acquisizione di nuovi talenti in partnership con il mondo accademico, non limitato agli indirizzi economici e\o

per la promozione di SIMEST e l’acquisizione di nuovi talenti in partnership con il mondo accademico, non limitato agli indirizzi economici e\o giuridici.

4° Pilastro: Impatto sul territorio e ESG

Nel 2023 SIMEST ha adottato un approccio ESG oriented con la finalità di stimolare la crescita sostenibile dei propri partner, misurandone, al tempo stesso, l’impatto generato sul territorio:

Introdotta nell’ambito degli Investimenti Partecipativi la valutazione di sostenibilità ex ante sulla maturità ESG della controparte e del progetto, facendo leva sulle expertise del Gruppo CDP. Definiti in più del 90% delle operazioni obiettivi di sostenibilità con previsione di premialità al raggiungimento dei target prefissati;

la valutazione di sostenibilità ex ante sulla maturità ESG della controparte e del progetto, facendo leva sulle expertise del Gruppo CDP. Definiti in più del 90% delle operazioni obiettivi di sostenibilità con previsione di premialità al raggiungimento dei target prefissati; Sviluppato processo di misurazione dell’ impatto delle risorse impiegate rispetto a 4 dei campi di intervento CDP (Transizione energetica, Digitalizzazione, Innovazione tecnologica, Sostegno alle filiere strategiche);

delle risorse impiegate rispetto a 4 dei campi di intervento CDP (Transizione energetica, Digitalizzazione, Innovazione tecnologica, Sostegno alle filiere strategiche); Realizzate iniziative di sostenibilità interna attraverso l’attivazione di percorsi di Formazione ESG riservati ai colleghi, obiettivi di sostenibilità integrati nella valutazione della performance e la concessione di contributi per mezzi di trasporto sostenibili;

attraverso l’attivazione di percorsi di Formazione ESG riservati ai colleghi, obiettivi di sostenibilità integrati nella valutazione della performance e la concessione di contributi per mezzi di trasporto sostenibili; Effettuate iniziative di volontariato come la “ Spesa Solidale “, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, e giornate della sostenibilità, che hanno visto il coinvolgimento dei colleghi e di varie associazioni del territorio in azioni concrete a favore della comunità e dell’ambiente;

“, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, e giornate della sostenibilità, che hanno visto il coinvolgimento dei colleghi e di varie associazioni del territorio in azioni concrete a favore della comunità e dell’ambiente; Organizzate tavole rotonde in alcune regioni italiane sul tema dell’internazionalizzazione e della sostenibilità con la partecipazione delle imprese del territorio.

SIMEST, grande impegno e ottimi risultati nel 2023

Il presidente di SIMEST, Pasquale Salzano, ha dichiarato: “I risultati del 2023 testimoniano l’impegno profondo di SIMEST nel supportare le imprese italiane, con un focus particolare sulle PMI, guidandole verso la crescita sui mercati internazionali in un contesto geopolitico in continua evoluzione. Grazie alla gestione efficace dei fondi in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, abbiamo attivato risorse particolarmente rilevanti, idonee ad accompagnare e rafforzare le aziende italiane nel loro percorso di internazionalizzazione. Questi sforzi hanno catalizzato il successo di molteplici iniziative imprenditoriali italiane all’estero, evidenziando il nostro ruolo cruciale nel sostenere l’accesso ai mercati globali attraverso una gamma completa di servizi: dal supporto all’export, ai finanziamenti agevolati, fino all’ingresso nel capitale. I brillanti risultati che presentiamo oggi sono frutto del prezioso impegno e della dedizione quotidiana di tutti gli uomini e le donne di SIMEST che con il loro lavoro permettono alla Società di confermarsi come attore primario nel panorama istituzionale di supporto all’internazionalizzazione, determinato a rafforzare ulteriormente il suo contributo alla crescita dell’economia nazionale e alla promozione dell’eccellenza italiana nel mondo.”

L’Amministratrice delegata di SIMEST, Regina Corradini D’Arienzo, ha dichiarato: “I risultati del 2023 confermano la valenza strategica del nostro ‘patto’ siglato, con un focus sulle PMI per la crescita sui mercati esteri, con una forte attenzione dedicata alle filiere produttive e ai nuovi strumenti a supporto della crescita sostenibile e di impatto”.

“L’implementazione del Piano strategico, in sinergia con CDP, ci ha permesso di ridisegnare i nostri prodotti per favorire l’innovazione, la digitalizzazione e la crescita sostenibile con un significativo impatto sul tessuto imprenditoriale italiano grazie a una crescita rilevante delle risorse impiegate. Con l’apertura delle prime sedi SIMEST all’estero, abbiamo ridotto le distanze per le nostre imprese, affiancandole nelle scelte d’investimento nei mercati strategici del Made in Italy”.

“Risultati eccellenti raggiunti grazie al contributo di tutte le nostre persone che si sono riconosciuti in una rinnovata cultura aziendale basata su una leadership più inclusiva, ‘unicità’ delle diversità e valorizzazione delle competenze”.

“Grazie al continuo dialogo e ascolto degli imprenditori, volto a capirne l’evoluzione delle strategie e dei bisogni, rafforzeremo ulteriormente la nostra azione per favorire una crescita internazionale in sinergia con il sistema Italia e con l’indirizzo del MAECI, al fine di sviluppare una cooperazione che rafforzi la competitività e l’eccellenza del Made in Italy nel mondo”, ha concluso.