Siracusa, 23enne beccato con la droga in casa: arrestato

Agenti della Squadra Mobile, nel corso del quotidiano contrasto al consumo ed alla vendita di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un giovane di 23 anni, residente a Priolo Gargallo, per possesso ai fini dello spaccio di droga.

In specie, gli investigatori della Polizia di Stato, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa dell’arrestato che ha consentito di rinvenire e sequestrare 10,40 grammi di hashish e 17,20 grammi di cocaina.

Il ventitreenne, dopo le incombenze di legge, è stato posto in libertà dall’Autorità Giudiziaria competente non ritenendo necessaria l’applicazione di una misura cautelare.