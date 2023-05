Siracusa, controlli straordinari a Ortigia, segnalati 3 giovani, sanzionate 2 attività

Sanzioni e denunce per garantire sicurezza, legalità e per contrastare il trasporto abusivo di turisti.

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, per garantire una cornice di sicurezza, legalità nonché per contrastare il trasporto abusivo di turisti, nei giorni scorsi hanno eseguito controlli straordinari nel centro storico di Ortigia e controllato diverse attività dell’isola sanzionando tre attività commerciali per occupazione abusiva di suolo pubblico e per aver collocato tavoli e sedie anche fuori dal dehor autorizzato.

Le sanzioni

Nel corso dei controlli presso gli esercenti le attività di trasporto turisti mediante gli “ape calessini”, due proprietari dei veicoli sono risultati sprovvisti della prevista autorizzazione. Sono state elevate 12 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, in particolare per guida di motocicli senza casco, uso del telefonino alla guida, circolazione senza assicurazione o revisione, guida con patente scaduta o mai conseguita, per un totale di circa 13 mila euro di sanzioni, con il sequestro di 4 veicoli e la decurtazione di oltre 60 punti.

Le denunce

Tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di cocaina e hashish, per uso personale. Infine, un noto pregiudicato della zona è stato denunciato alla Procura della Repubblica, per furto in attività commerciale, in quanto nottetempo si era introdotto in un bar asportando il registratore di cassa.