Rifiuti, a Cassibile “più differenzi e meno paghi”

Cambia il sistema di raccolta nella frazione siracusana: parte in via sperimentale la cosiddetta tariffa “puntuale” calcolata sulla quantità di indifferenziata prodotta da ogni cittadino

SIRACUSA – Cambierà a breve il sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati a Siracusa. La raccolta resterà sempre porta a porta ma sarà introdotta la cosiddetta “tariffa puntuale” con la quale si punta a ridurre la quantità di frazione indifferenziata e ad applicare, a ciascun cittadino, il principio del “più differenzi e meno paghi”.

La tariffa, quindi, sarà puntuale perché il risparmio realizzato, conferendo minori quantità di scarti in discarica, non sarà spalmato su tutti gli utenti ma sarà calcolato individualmente. Il nuovo sistema di raccolta prenderà il via questo dicembre con una prima fase sperimentale che riguarderà la sola frazione di Cassibile, così come accadde in precedenza con l’introduzione del porta a porta.

I mastelli con un codice indentificativo

Nei prossimi giorni il personale della Tekra consegnerà casa per casa i nuovi mastelli grigi, quelli per il rifiuto secco, che saranno muniti di un codice identificativo. Il calendario della raccolta non subirà modifiche ma, al momento dei ritiro della frazione indifferenziata, l’operatore peserà il contenuto del sacchetto dal quale dipenderà l’entità dello sconto da applicare a ciascun utente: sarà tanto più alto quanto minore sarà la quantità di rifiuto secco consegnato.

La scelta della frazione di Cassibile è dovuta al semplice motivo che si presta bene alla sperimentazione in quanto c’è una prevalenza di utenti singoli, a fronte di pochi condomini, e il monitoraggio della raccolta consentirà di scegliere la modalità migliore per l’esecuzione del servizio e l’algoritmo più idoneo alla definizione della tariffa puntuale. Una volta finita la fase sperimentale a Cassibile, la tariffa puntuale verrà estesa gradualmente a tutti i quartieri della città. Si stima che tutto il territorio sarà servito dal nuovo sistema di raccolta dei rifiuti nell’arco di un anno.

Per quanto riguarda i grandi condomini si pensa di rimuovere i carrellati dell’indifferenziata e sostituirli con mastelli provvisti di codice individuale. “Occorre – dichiara il primo cittadino, Francesco Italia – un altro passo per diventare una città sempre più sostenibile”. “La collaborazione di tutti sarà fondamentale per raggiungere il risultato – prosegue – e sento di ringraziare anticipatamente i cittadini di Cassibile perché con il loro aiuto potremo estendere la sperimentazione a tutta Siracusa. Le realtà che applicano la tariffa puntuale a pieno regime registrano incrementi consistenti dei livelli di differenziata e riduzione della Tari”.

La raccolta differenziata a Siracusa al 50%

“Produrre meno rifiuti – conclude il sindaco Italia – ha tre vantaggi: migliora l’aspetto delle città, migliora l’ambiente, perché taglia l’inquinamento prodotto dal conferimento in discarica, e consente di pagare meno tributi comunali in funzione della capacità di differenziare i rifiuti”. Grazie al sistema porta a porta, la città di Siracusa ha scalato molte posizioni nella graduatoria delle città capoluogo siciliane, consolidando nel tempo un valore di rifiuti differenziati pari al 50 per cento del totale.

Le norme in vigore, però, prevedono che si debba raggiungere la quota del 65 per cento. Con l’introduzione dalla tariffa puntuale l’amministrazione comunale prevede di poter raggiungere la suddetta quota in tempi brevi.