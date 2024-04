Smog, diverse città italiane hanno superato i limiti di polveri sottili: la classifica

Al limite la situazione di Treviso (35 giorni), Modena, Milano, Monza e Rovigo (34 giorni).

In occasione della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) stabilita al 22 di aprile, Legambiente ha diffuso un report sui dati relativi alla qualità dell’aria nelle città italiane. Secondo quanto analizzato, da gennaio a marzo 2024 già otto città in Italia hanno superato i limiti di polveri sottili imposto dalla legge. Come stabilito dal governo, infatti, il tasso massimo è di 50 microgrammi per metro cubo di Pm10 solo per 35 giorni nel totale.

Smog, otto città oltre la soglia delle polveri sottili

In occasione della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), Legambiente ha diffuso i dati relativi alla qualità dell’aria in Italia. Dall’analisi, emerge fuori come in Italia ben otto città abbiano già superato i limiti di polveri sottili nell’aria imposti dalle leggi in vigore.

Smog, il Veneto domina la classifica:

A ricoprire le prime posizioni in questa speciale classifica è la regione Veneto, con tre città nelle prime tre posizioni. Al primo posto troviamo Verona che, secondo i dati riportati da Legambiente, ha sforato i limiti per 44 giorni dall’inizio dell’anno. Un gradino sotto ecco Vicenza. In questo caso, parliamo di un superamento di 41 giorni. Al terzo posto invece Padova, città che ha registrato un +39 oltre la soglia stabilita dalla legge italiana.

Le altre in classifica: Milano al limite di legge

Tra le altre città presenti nella lista stilata da Legambiente, troviamo Frosinone, Roma, Venezia, Torino, Brescia e Cremona. Al limite invece la situazione di Treviso (35 giorni), Modena, Milano, Monza e Rovigo (34 giorni).