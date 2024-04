Snam Lavora con noi, ecco le posizioni aperte

Il personale viene scelto attraverso un processo trasparente, basato su motivazione, merito e caratteristiche personali

Per tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità di lavoro stimolanti e gratificanti in uno dei settori chiave dell’energia, Snam, uno dei principali operatori energetici al mondo, offre una vasta gamma di posizioni aperte in diverse aree e sedi di lavoro.

Snam, requisiti e profili ricercati

Nel Modello di Leadership di Snam sono incluse sei competenze fondamentali che rappresentano elementi chiave dello stile di leadership dell’azienda. Queste competenze comprendono: fare squadra, dare l’esempio, dare valore agli altri, migliorare sempre, essere proattivi e agire con visione.

Il personale viene scelto attraverso un processo trasparente, basato su motivazione, merito e caratteristiche personali. L’azienda assegna obiettivi coerenti e promuove un sistema di valutazione volto alla crescita individuale. Collabora anche con scuole e università per creare opportunità di conoscenza reciproca e di collaborazione.

Snam, come candidarsi

Le sedi di lavoro per le posizioni aperte variano da Milano, San Donato Milanese, Verona, Siena, Pordenone e altre. A seconda delle posizioni disponibili è possibile individuare e scegliere la sede più opportuna. È possibile trovare nuove opportunità in diverse sedi di lavoro, ciascuna con una data di pubblicazione specifica. Si consiglia di consultare la lista completa per maggiori dettagli.

