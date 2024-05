Soccorso motociclista esce fuori strada sulla “Mareneve” e precipita in una scarpata

Intervenuti nella tarda mattina di domenica 5 maggio per un motociclista di 38 anni di Giardini Naxos. Precipitato da una scarpata.

I tecnici della Stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti nella tarda mattina di domenica 5 maggio per un motociclista di 38 anni di Giardini Naxos. L’uomo è precipitato in una scarpata dopo essere uscito fuoristrada lungo la Mareneve in territorio del comune di Linguaglossa. Sono arrivate due squadre di soccorso del CNSAS Sicilia, i sanitari del 118 insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri della stazione locale. L’individuo è stato immobilizzato e trattato per i diversi traumi riportati.

Operazione di stabilizzazione e recupero

L’infortunato è stato sistemato dai tecnici del CNSAS Sicilia su una speciale barella portantina in dotazione al Soccorso Alpino, adatta per la movimentazione sui terreni impervi. È stato portato fuori dalla scarpata per mezzo di trasporto a spalla e successivamente con il supporto dell’autoscala dei pompieri. Il motociclista, poi, è stato posto nell’ambulanza. È stato condotto fino all’elicottero atterrato nelle immediate vicinanze. È così patito il volo al trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania.