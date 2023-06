Somministrati sonniferi a bimbi migranti per non farli piangere: 30 indagati

È quanto hanno scoperto la Dda e la Polizia di Trieste

Leggere o sentire di maltrattamenti ai migranti, avviene purtroppo spesso, ma è in particolare quando si sente che a subire pestaggi sono i bambini che l’indignazione raggiunge i massimi livelli. E’ ciò che accadeva al confine tra Slovenia e Croazia, quando i passeur recuperavano gruppi di migranti per accompagnarli, sempre a piedi, fino a Pomjan, in Slovenia.

Senza scrupoli

Quì, con uomini, donne ma soprattutto bimbi ormai allo stremo delle forze per il troppo camminare, gli aguzzini infierivano con botte e anche sonniferi, somminitrati ai più piccoli affinchè non piangessero destando attenzione. È quanto hanno scoperto la Dda e la Polizia di Trieste in un’inchiesta che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina