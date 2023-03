Dalla lite ai colpi di pistola, sparatoria in centro nell’Agrigentino: indagini in corso

Momenti di tensione a Favara per una sparatoria avvenuta nelle vie centrali della città. In corso le indagini dei carabinieri.

Prima la lite, poi i colpi di pistola. Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri a Favara, in provincia di Agrigento, a causa di un alterco che è degenerato in una vera e propria sparatoria.

I fatti si sono verificati in via Palermo, nel centro storico della località agrigentina. Protagonisti sono stati due uomini che si sono inizialmente scontrati per futili motivi.

Gli spari e le indagini

A un certo punto, però, uno dei due contendenti avrebbe estratto una pistola e avrebbe iniziato a sparare. Una delle due persone coinvolte avrebbe anche rimediato una ferita, apparentemente non grave.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della locale tenenza, i quali si stanno adoperando per ricostruire i dettagli della vicenda.

Entrambi i protagonisti sarebbero stati fermati e ascoltati, fornendo però versioni differenti della vicenda. Si cerca anche l’arma utilizzata per esplodere i proiettili e in queste ore sarebbero diversi gli interrogatori e le perquisizioni effettuate da parte dei militari.