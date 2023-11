“Spari in viale Castagnola”, panico a Librino: è giallo sull’accaduto

L'ennesimo caso di violenza nel popoloso quartiere catanese? Un uomo si sarebbe presentato in Questura, ma i dettagli dell'episodio rimangono un mistero.

Momenti di panico e preoccupazione nel pomeriggio di venerdì 17 novembre per una presunta sparatoria in viale Castagnola a Librino, quartiere di Catania. Un uomo si sarebbe presentato in Questura, ma sono ancora in corso le indagini per comprendere su cosa sia realmente accaduto.

Indaga la Polizia di Stato, con il supporto della Polizia Scientifica.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Sparatoria in viale Castagnola a Librino, è giallo

Non si conosce l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’uomo – la presunta vittima degli spari, fortunatamente illesa – avrebbe riferito alla polizia di essere stato obiettivo di una serie di colpi. Tuttavia, giunti sul posto, gli agenti della Scientifica non avrebbero trovato né tracce di sangue né bossoli.

L’attenzione rimane alta, ma al momento dinamica e movente dell’accaduto nel popoloso rione catanese rimangono un vero e proprio mistero.

I casi più recenti

Purtroppo a Librino una sparatoria non rappresenta una grossa novità, poiché la zona è spesso protagonista di atti di violenza e teatro degli scontri tra esponenti della criminalità locale. Lo scorso giugno, un 20enne era rimasto ferito in viale Bummacaro dopo essere stato raggiunto da una serie di colpi d’arma da fuoco.

Nelle stesse ore, i carabinieri avevano arrestato un noto pluripregiudicato della zona, accusato di aver ferito al piede il gestore di un chiosco situato in viale Nitta a Librino.

Immagine di repertorio