Spari contro agenzia di scommesse a Palermo, presunta intimidazione: si cercano gli autori

Si cerca di risalire agli autori della sparatoria contro l'agenzia di scommesse. Ascoltato il proprietario.

Si torna a sparare a Palermo. Sette colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro la saracinesca di un’agenzia di scommesse in via Ruggero Marturano, traversa di via Ammiraglio Rizzo.

A segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine sarebbero stati i residenti della zona, i quali avrebbero sentito il rumore dei proiettili. Sul posto si sono quindi presentate le Volanti della Polizia.

Le indagini

Gli inquirenti hanno ascoltato il titolare dell’attività, ma al momento non sarebbero emersi particolari dettagli utili ai fini delle indagini.

Sono state sequestrate le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza posizionate nella zona per riuscire a raccogliere potenziali elementi di rilievo. In base alle prime ipotesi, gli spari conto la saracinesca dell’attività potrebbero costituire un’intimidazione.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI