Panico nella notte in corso Calatafimi, spari contro vetrata: si indaga

Si indaga a Palermo sui colpi d'arma da fuoco che avrebbero mandato in frantumi una vetrata di via Mario d'Aleo.

Spari in corso Calatafimi a Palermo nel cuore della notte: i residenti avrebbero udito dei colpi d’arma da fuoco.

Sono ancora molto poche le informazioni su quanto accaduto.

Spari in corso Calatafimi a Palermo, cosa è successo

Rimane ancora da verificare la dinamica esatta dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, nella notte dei colpi d’arma da fuoco avrebbero raggiunto una finestra nel quartiere vicino corso Calatafimi, mandando in frantumi una vetrata in via Mario D’Aleo.

La Squadra Mobile ha avviato le indagini sul caso. Al momento rimangono ignoti sia l’autore che il movente di quanto accaduto.

Il caso dello Zen

Lo scorso 22 ottobre gli spari li hanno uditi i residenti dello Zen, altro noto quartiere di Palermo. In questo caso, sarebbero stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione di un uomo che si trova agli arresti domiciliari, Gaetano Giampino, 69 anni.

Anche in questo caso sono in corso le indagini per risalire all’autore e al movente dell’incredibile vicenda. Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un gesto intimidatorio. La vittima 69enne era stata arrestata nel 2020 per tentato omicidio ai danni del titolare di un negozio di detersivi che si trova nella zona, precisamente in via Costante Girardengo.

Foto di Brett Hondow da Pixabay, di repertorio