Spari contro una palazzina, scatta l’indagine nel cuore di Siracusa

L'ipotesi privilegiata è quella dell'intimidazione: in corso gli accertamenti sull'accaduto.

Paura nella serata di venerdì 19 gennaio a Siracusa, per l’esattezza in via San Metodio (vicino piazza San Giovanni), dove alcuni spari sarebbero stati indirizzati contro una palazzina.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e le ragioni di quanto accaduto.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Spari contro una palazzina a Siracusa, si indaga

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, i residenti dell’area avrebbero udito dei colpi d’arma da fuoco (presumibilmente di pistola) in serata. Sul posto, in seguito alla segnalazione, sono accorse le forze dell’ordine. .

Gli inquirenti hanno avviato le dovute indagini sull’episodio. L’ipotesi privilegiata è che si sia trattato di un’intimidazione ai danni di uno dei condomini della palazzina, un uomo noto alle forze dell’ordine. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sull’accaduto. Probabilmente nelle prossime ore, le forze dell’ordine saranno impegnate a sentire eventuali testimoni oculari e a visionare i filmati dei sistemi di videosorveglianza, potenzialmente utili a identificare l’autore dei colpi d’arma da fuoco.

Colpi in aria durante una lite

Spari, negli scorsi giorni, anche a Sommatino, in provincia di Caltanissetta, durante una lite tra condomini per un posteggio. Uno dei due contendenti, infatti, avrebbe esploso dei colpi in aria con una pistola scacciacani per intimidire l’avversario. Ad allertare le forze dell’ordine una vicina di casa, allarmata dall’episodio di violenza a due passi dalla sua abitazione.

Immagine di repertorio