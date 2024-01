Sperlinga: ecco il Piano delle opere pubbliche

Approvato il documento per il triennio 2024/2026. Il programma prevede investimenti complessivi per 31 milioni di euro, di cui però soltanto 300 mila inseriti per la prima annualità

SPERLINGA (EN) – La Giunta municipale presieduta dal sindaco Giuseppe Cuccì ha provveduto ad approvare nei giorni scorsi lo schema di Programma triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 2024/2026 ed elenco annuale 2024.

Le risorse per il Piano triennale superano i 31 milioni di euro

Le risorse economiche necessarie alla realizzazione del Programma ammontano complessivamente a 31.001.239,80 euro, di cui 301.249,00 euro per la prima annualità; 3.364.156,40 euro per la seconda annualità e 27.335.834,40 euro per la terza annualità. Le opere appartenenti all’elenco annuale 2024 trovano finanziamento e copertura in bilancio con fondi dell’assessorato regionale dell’Energia, mentre le opere inserite nel programma per le annualità successive verranno finanziate con fondi regionali, comunitari e nazionali e l’inserimento è funzionale all’istanza di finanziamento ed ammissione a contributo.

Le opere che saranno realizzate nel 2024

A essere realizzate nel 2024 saranno le seguenti opere: realizzazione di un impianto di compostaggio di prossimità del tipo locale per il trattamento dei rifiuti organici nella zona D; fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un’area camper nella zona Santa Margherita; costruzione di loculi all’interno del cimitero cittadino.

I lavori nell’area del Castello negli anni successivi

Tra le opere più onerose da porre in essere negli anni successivi, fra le altre, da annoverare i lavori di completamento dell’accesso al castello e la sistemazione delle aree circostanti per un importo di 3.095.642,40 euro e il progetto per la costruzione di un parco sub urbano nell’area di pertinenza del castello per un importo di 2.695.904,40 euro; i lavori forestali per migliorare il valore economico, ecologico, sociale e ricreativo del bosco di Sperlinga per un importo di 4.282.133,00 euro.

L’elenco delle opere incompiute

A essere parte integrante del Piano anche una scheda contenente l’elenco delle opere incompiute: la strada turistica e panoramica per lo sviluppo delle zone interne collinari delle contrade Crino-Marra-Farina per l’accesso al castello per la cui realizzazione mancano fondi per 2.442.841,00 euro; i lavori di costruzione del Palazzo municipale e i lavori relativi alla strada turistica e panoramica per lo sviluppo delle zone interne e collinari delle contrade Farina Santi Quaranta.

Dopo l’approvazione con separata e unanime votazione favorevole, l’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile e passerà adesso al vaglio del Consiglio comunale.