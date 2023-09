Spesa socio-sanitaria, serve maggiore coordinamento tra i distretti siciliani

Progetto del Dipartimento regionale Famiglia e di Formez Pa per migliorare la capacità di attuazione. Saranno attivate sei task force territoriali suddivise per ambiti provinciali

CATANIA – Un portale web che permetta il coordinamento delle attività dei 55 distretti socio sanitari siciliani, per migliorare la comunicazione tra le parti coinvolte e riuscire così a gestire in maniera più efficace i fondi disponibili. Si tratta del progetto “Le politiche sociali in Sicilia – supporto tecnico ai distretti socio sanitari”, che nasce da un’azione congiunta tra il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e Formez Pa, per supportare i 55 distretti socio sanitari del territorio siciliano nell’accrescimento delle capacità di attuazione e di spesa degli interventi e dei servizi di welfare locale.

Il progetto interviene con azioni di assistenza tecnica operativa per rafforzare e accrescere le competenze nei diversi processi che vanno dalla programmazione alla progettazione, passando per l’attuazione per giungere fino alla rendicontazione e valutazione degli interventi, con particolare riguardo ai Piani di zona, tutte fasi che vengono gestire all’interno dei singoli Comuni, e che necessitano di personale pronto e competente nell’utilizzo delle ormai imprescindibili mezzi elettronici ed informatici, oltre che una preparazione sempre più approfondita delle leggi nazionali e comunitarie.

Allo scopo di sostenere tale personale nella propria attività, saranno attivate sei task force territoriali suddivise per ambiti provinciali, una task force di esperti di stanza presso il dipartimento regionale e una task force di esperti che opera a livello centrale, oltre che un servizio di help desk dedicato. Un supporto continuo, quindi, multilivello, per far sì che si possa trarre il meglio dai bandi e gli avvisi che vengono quotidianamente pubblicati. La pagina web, raggiungibile attraverso il sito della Regione Siciliana, all’interno della sezione dedicata al dipartimento regionale della famiglia, consente agli interessati di accedere a notizie e aggiornamenti sul progetto; avvisi, bandi, decreti e delibere; risposte alle domande più frequenti su procedure e regolamenti, e in aggiunta permette di consultare gli orari e i recapiti del servizio di help desk per favorire una linea diretta con l’assistenza.

La scelta di attivare il portale nasce dal riconoscimento, messo nero su bianco nelle recenti linee guida per la programmazione del piano di zona 2022-2024 (Fondo nazionale politiche sociali 2021-2023) dell’assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, dei diversi fattori che condizionano in maniera evidente la spesa pubblica nella fase attuale. Prima di tutto, va riconosciuta la frammentazione tra una molteplicità di fondi e canali di finanziamento, dotati di regole diversificate e burocraticamente pesanti che ostacolano un rapido passaggio dalla programmazione all’effettiva spesa. Ancora, non va dimenticato il problema degli avanzi vincolati, che riducono drasticamente la capacità di spesa del Comune di risorse che arrivano in cassa con grave ritardo, impedendone l’impiego nei termini di legge.

In ultimo, non va dimenticata la carenza di disponibilità all’interno dei Comuni di risorse umane e professionali dedicate. È stata quindi evidente la necessità, da parte della Regione, di promuovere un’azione integrata di indirizzo e coordinamento degli interventi sociali e socio-sanitari e soprattutto di verifica e controllo della loro attuazione a livello territoriale, finalizzata a garantire un innalzamento della performance in termini di servizio reso, di utilizzo delle risorse e di spesa rendicontata.