Squalo mako che paura! Con un salto sale sulla barca

Sorpresa sulla barca dei pescatori, uno squalo mako salta a bordo della barca. Panico a bordo, terrorizzato anche il cane, Il video è stato pubblicato sulla pagina Instagram di Shark Pics.

Lo squalo mako è pericoloso?

Si tratta di uno squalo slanciato a forma di fuso con pinne pettorali corte e una pinna caudale a forma di mezzaluna. Pericolosi per l’uomo? In genere non sono interessati a noi come prede, ma possono comunque causare lesioni, soprattutto ai pescatori.

Tra le caratteristiche distintive dello squalo mako è la sua velocità che può raggiungere i 90 km orari. Per quanto riguarda le sue dimensioni, invece, può arrivare ai 4 metri di lunghezza.