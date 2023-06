Stoccolma, sparatoria in strada, almeno un morto e 4 feriti

Due persone sono state arrestate al termine di un inseguimento in autostrada

Per strada, a quanto pare a causa della criminalità legata allo spaccio di stupefacenti, si uccide anche nella tranquilla Svezia. Un morto e 4 feriti: è questo il bilancio della sparatoria avvenuta alla periferia di Stoccolma. Lo rende noto la polizia, impegnata a impedire a un treno locale di fermarsi alla stazione più vicina per evitare che i sospetti fuggissero: due persone sono state arrestate al termine di un inseguimento in autostrada.

Periferia “calda”

Da fonti locali si apprende che in passato, in Svezia ci sono state ripetute sparatorie con la periferia meridionale di Stoccolma tra aree più colpite.