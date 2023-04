Storico intervento chirurgico a Milano: rimosso tumore ovarico di 42 kg

Operazione da guinness dei primati: asportata una massa tumorale che stava per raggiungere i 50 kg ad una donna di 49 anni

Una vera e propria operazione record quella realizzata a Milano alla clinica Mangiagalli del Polilclinico: i medici, infatti, hanno rimosso ad una donna di 49 anni un tumore alle ovaie che aveva raggiunto una massa di 42 chili.

La donna si era accorta della patologia lo scorso anno quando ha iniziato a ingrassare e da 78 chili è passata a 120.

Quando, dunque, la situazione è precipitata, ha fatto dei controlli e con una visita ginecologica ha scoperto quale era la causa: un tumore all’ovaio cresciuto a dismisura.

Due diverse strutture sanitarie le hanno subito detto che era inoperabile. Alla Mangiagalli invece, confermata la diagnosi, è stato eseguito l’intervento molto complesso, con cui i medici sono riusciti ad asportare il tumore.

Necessarie 4 ore di operazione per rimuovere il cancro

Ci sono volute 4 ore per rimuovere il tumore all’ovaio che, come detto poc’anzi, aveva raggiunto ormai un peso di 42 kg.

Dopo l’operazione – eseguita da Fabio Amicarelli, Paola Colombo e Massimiliano Brambilla, chirurghi della Struttura complessa di Ginecologia diretta da Paolo Vercellini, con il supporto di Giuseppe Sofi, responsabile dell’Anestesia e Terapia Intensiva Donna-Bambino – e qualche giorno di ricovero Rachele, questo il nome della donna, è tornata a casa, fuori Lombardia, dove proseguirà i controlli per la sua patologia.

“Quando mi sono svegliata dopo l’operazione non ci potevo credere, ero contentissima e molto grata. Mi è stata data una possibilità per continuare a vivere accanto a mia figlia e per vederla crescere”, ha commentato la protagonista dell’intervento da guinness dei primati.