“Storie di vita al vertice nel segno dell’uguaglianza”, l’8 marzo il convegno di We Love Unict

“SI DONNA. Storie di vita al vertice nel segno dell’uguaglianza”. L’associazione universitaria We Love Unict organizza una conferenza per onorare le donne che hanno lottato e lottano per ridurre il gender gap. Si terrà venerdì 8 marzo dalle ore 10:30 presso l’aula Coro di Notte del Monastero dei Benedettini, Piazza Dante 32 – Catania.

“L’obiettivo è risveglianza cosicenza degli studenti sull’uguaglianza di genere”

Ad annunciare la presentazione è la Senatrice accademica dell’Università degli studi di Catania Marta Pandolfo: «Siamo lieti di invitare e accogliere quanti di voi vorranno conoscere la storia di donne che con dedizione e impegno sono riuscite ad emergere nel tessuto sociale, istituzionale, sportivo ed imprenditoriale, segnando passi importanti nella riduzione del gender gap. L’obiettivo dell’evento è quello di risvegliare la coscienza degli studenti sulla tematica dell’uguaglianza di genere in ogni ambito, comprendere i passi fatti dalla nostra società e quelli ancora da intraprendere. Ringraziamo le nostre relatrici, Valeria Raciti, Lucia Tuccitto e Giusi Malato, per aver deciso di condividere con noi studenti la loro storia e il Dipartimento di Scienze Umanistiche nella persona del direttore Paino, per averci dato l’opportunità di organizzare l’evento».

Presenti il sindaco di Catania Trantino e il presidente Ars Galvagno

Durante la conferenza è prevista anche la partecipazione del sindaco di Catania, Enrico Trantino, e del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, a cui saranno affidati i saluti istituzionali.

