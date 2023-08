Disperso nelle acque dello Stretto di Messina, le ricerche in corso

Disperso nelle acque delle Stretto di Messina, la Guardia costiera al lavoro per cercare e trarre in salvo un giovane

La Guardia costiera sta lavorando senza sosta nelle acque dello Stretto di Messina per cercare una persona dispersa in mare. Si tratterebbe di un giovane che stava facendo il bagno ma è stato sorpreso dalla corrente.

Le prime ricostruzioni

Le ricerche in mare che sono in corso sarebbero per un giovane che si trovava al mare con altri quattro amici. Il gruppo stava facendo il bagno ma, secondo le prime ricostruzioni, pare che a un certo punto un ragazzo sia stato colto dalla risacca e ciò gli avrebbe impedito di tornare sulla terraferma. Ad avvisare i soccorsi sarebbero stati gli amici in sua compagnia.