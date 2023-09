“Student housing”, il Comune di Catania candida l’ex mercato ortofrutticolo

Pubblicata la delibera per candidare la struttura di via Forcile, impiegata come hub vaccinale, ai fini della valutazione da parte del fondo Invimit Sgr

CATANIA – L’idea è quella di farne uno studentato o, comunque, una serie di alloggi per studenti. Occorre, però, che venga ritenuto idoneo e acquistato da chi intende realizzarli. La vita dell’ex mercato ortofrutticolo di via Forcile potrebbe cambiare ancora una volta. Dopo la dismissione in seguito al trasferimento dei box al Maas, la struttura ha avuto numerose vite, tra le quali anche location per eventi e hub vaccinale: oggi la proposta della Giunta Trantino è quella di venderlo.

Il Comune mette in vendita l’ex mercato ortofrutticolo

È di qualche giorno fa, infatti, la delibera che stabilisce di mettere sul mercato l’imponente edificio: l’atto è stato approvato su richiesta dell’architetto Marina Galeazzi che, in qualità di direttore del Patrimonio e servizi cimiteriali, ha presentato la proposta evidenziando in premessa come la società Invimit SGR spa, che si occupa della gestione di un fondo di investimento immobiliare, abbia avanzato la volontà di selezionare alcuni immobili per acquisirli ed eventualmente destinarli a student housing.

L’immobile ricercato da Invimit spa deve rispondere a determinati requisiti: avere una grande superficie, uguale o superiore a 2500 mq, essere pronto ad essere acquisito e avere una classificazione urbanistica con una categoria compatibile con l’uso studentato, alla luce della normativa locale. Quasi l’identikit dell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena che, oltre tutto, è inserito nel lungo elenco degli immobili di proprietà comunale suscettibili dismissione e valorizzazione per il triennio 23/25 da parte del Comune per il finanziamento della massa passiva.

Da qui, la proposta di candidare “l’immobile denominato ex Mercato Ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena sito in via Forcile” ai fini della valutazione da parte di Invimit Sgr per una eventuale acquisizione da parte del Fondo: infatti l’ex Mercato ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena è un immobile di notevole estensione e di particolare pregio per ubicazione, morfologia, destinazione urbanistica, potenzialmente appetibile anche per il mercato immobiliare internazionale”, si legge nel documento.

L’immobile ricade su quattro particelle di terreni di cui due intestati al comune di Catania e due in parte ancora risultanti in campo ditte diverse e, in parte, ricadenti su aree demaniale; “per un’estensione del lotto di circa 58.000 mq e una superficie coperta di circa 15.000 mq di altezza media 5 mtl, e pertanto una volumetria di 82.500, da verificarsi e computarsi in sede di rilievo catastale”, si legge ancora nell’atto dove viene sottolineata “l’eccezionale vocazione per la realizzazione di un vero e proprio campus di elevato profilo paesaggistico – architettonico, dotato di tutti i servizi funzionali alla popolazione studentesca che fruisce delle student housing”.

Il bando scade il 30 settembre

Non solo, nell’atto viene riportato come “la candidatura può essere presentata anche nelle more della regolarizzazione urbanistico-catastale purché essa sia perfezionata entro il dicembre 2024” e sottolineato il fatto “che è stato avviato il procedimento amministrativo volto alla regolarizzazione urbanistico e catastale dell’ex Mercato Ortofrutticolo e pertanto potranno essere ragionevolmente soddisfatti tutti i requisiti-target entro la fine del 2024”. La scadenza del bando è il 30 settembre.