“Sud chiama Nord”, La Vardera attacca la Volo: “La storia si ripete: deve andare a casa”

L'onorevole Ismaele La Vardere torna all'attacco dell'assessore regionale alla salute: "Mozione di sfiducia nei suoi confronti necessaria"

Continua il silenzio da parte dell’assessore Giovanna Volo, all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana e dopo l’ennesima calendarizzazione della rubrica sanità, l’assessore alla salute ha risposto con una nota senza prendere parte al dibattito in aula sulle interrogazioni.

“Ancora una volta – spiega l’onorevole Ismaele La Vardera – stiamo assistendo all’impreparazione da parte dell’assessore. Credo che questa sua mancanza di risposte, davanti a problemi che in realtà ha anche risolto e lei neanche lo sa, dica tutto. Il suo assessorato è strategico per tutta la Sicilia ed è evidente che lei non sia in grado di mantenere quel ruolo. Io mi sento in imbarazzo per lei e sono anche stanco di doverla continuamente attaccare per la sua impreparazione. È giunto il momento che si dimetta”.

“Mozione di sfiducia all’assessore alla salute necessaria”

Dimissioni che sono state chieste anche formalmente da parte dei gruppi “Sud chiama nord” e “Sicilia vera” con una mozione di sfiducia nei confronti della Volo.

“Condivido il pensiero di Cateno De Luca – conclude La Vardera – la mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore alla salute è necessaria se si vuole ridare linfa ad una sanità regionale ormai alla sbaraglio. Spero in un atto di coscienza da parte del presidente Schifani o da parte della stessa Volo perché così non farà altro che avere sulle sue spalle il fallimento di tutta la sanità siciliana”.