Sul tetto della scuola per fare parkour: grave 13enne caduto nel vuoto

Un gioco per poco non finisce in tragedia

Tragico incidente a Pesaro, quando il 9 dicembre un 13enne è precipitato dal tetto della sua scuola mentre si trovava con gli amici. Immediatamente trasportato in ospedale in condizioni gravi, sulla caduta del giovane sono in corso le indagini comprendere le circostanze di quando avvenuto.

La dinamica

Tutto si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato. Lo studente è salito sul tetto della scuola insieme ai suoi compagni apparentemente per un gioco. Rapidamente però, la situazione si è trasformata in tragedia quando il ragazzo è caduto da un’altezza di quattro metri, atterrando vicino ai bagni della scuola. Per fortuna il giovane è rimasto cosciente dopo la caduta, ma le sue condizioni sono state subito considerate gravi. Il personale medico è intervenuto prontamente per soccorrere il ragazzo. La prognosi rimane riservata, ma almeno non sembra essere in pericolo di vita.