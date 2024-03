Quarta area, assunzioni per i dipendenti pubblici nei ministeri: arrivano i “super funzionari”

Questa nuova figura professionale si affaccia al mondo del pubblico impiego: un mix tra dipendenti pubblici e funzionari con un salario da 100mila euro.

Come si evince dalla lettura dei Piao, in materia di pubblico impiego vi è una nuova figura emergente: i “super funzionari”, un ibrido tra funzionari e dipendenti pubblici con “elevate professionalità”.

L’assunzione di queste figure avverrà per metà tramite concorso e per metà tramite procedure comparative. La novità principale sta nel salario: a questi nuovi impiegati saranno riconosciuti stipendi alti, che si aggirano intorno ai 100mila euro annui.

Super funzionari: i ministeri

Sono quattro le squadre di super funzionari che arriveranno nei ministeri già a partire dal 2024: la prima squadra consta di sessanta figure professionali assunte dal ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha stanziato per questo scopo 5,9 milioni di euro.

Altri 100 super funzionari saranno ingaggiati dal ministero della Cultura, cui seguiranno 10 unità per il ministero delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini. Il quarto ed ultimo ministero ad avere istituito questa nuova figura è quello degli Affari Esteri, guidato da Antonio Tajani, con 18 nuovi ingressi per il 2024 e altri 17 l’anno successivo.

La retribuzione dei super funzionari

Guardando al Piao, possiamo notare come il salario dei super funzionari vari a seconda del ministero che li assume. Per quanto riguarda il Ministero dell’Economia la retribuzione di ognuno di questi dipendenti sarà di 98.147 mila euro. Una cifra molto alta, anche maggiore dei 67.500 euro indicati come stipendio unitario di un dirigente di seconda fascia.

La retribuzione lorda totale annua dei neo assunti dal Ministero della Cultura sarà leggermente inferiore ai centomila euro, mentre gli attuali 10 dipendenti appartenenti a questa categoria assunti dal ministero dell’Infrastrutture dovrebbero guadagnare circa 63mila euro annui.

I requisiti

Le competenze richieste per queste nuove figure professionali sono elevate e specializzate alla Pubblica Amministrazione. La laurea sarà solo il punto di partenza: bisognerà dimostrare la propria esperienza (pluriennale) in funzioni specialistiche o di responsabilità. Le conoscenze possedute dai super funzionari devono essere “altamente elevate e specialistiche” per affrontare problemi abbastanza complessi e per portare avanti determinati progetti, come ad esempio quelli finanziati dal Pnrr.

Le selezioni

Per quanto riguarda la selezione delle figure dei super funzionari, in realtà per questa prima seduta si è deciso di avvalersi di procedure comparative tra gli attuali funzionari. Questo per consentire ad alcuni dipendenti di ottenere la promozione e uno stipendio maggiore, previsto per una figura completamente nuova.

Nel prossimo contratto, inoltre, il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha chiesto che l’Aran negozi con i sindacati un rafforzamento della quarta area.