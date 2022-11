Superbonus, Oice sulla riforma: “Modifiche restino ferme per almeno 5 anni”

Le dichiarazioni di Giorgio Lupoi, presidente Oice, di fronte alla bozza del Dl Aiuti Quater e alla prospettiva di una riforma totale relativa al Superbonus.

Si discute di possibili imminenti cambiamenti relativi al Superbonus, ma l’Oice (l’associazione delle organizzazioni di ingegneria e architettura) chiede di fermare le modifiche almeno per i prossimi 5 anni.

Ecco le dichiarazioni del presidente Giorgio Lupoi in un recente intervento riportato da Quotidiano di Siciliana.

Oice, il “no” alle modifiche immediate sul Superbonus

“Non si possono cambiare le regole in corso”, così commenta Lupoi dopo aver visionato la bozza del Dl Aiuti Quater e in particolare le parti relative alle modifiche previste per il Superbonus.

Nonostante per Oice sia “giusto – come dice il Governo – lavorare per rimodulare il bonus”, “non è possibile cambiarlo in corsa con interventi già avviati”. Spiegando ulteriormente la posizione dell’associazione, il presidente Lupoi spiega: “La chiusura della cessione del credito mette in difficoltà realtà industriali sulle regole definite del Governo. Come Oice siamo a fianco dell’Ance e, sebbene siamo d’accordo nel rivedere la misura, le modifiche dovranno restare ferme per almeno 5 anni“.

Lupoi, in qualità di presidente dell’Oice, si è espresso anche sulle truffe legate al Superbonus. “Come è emerso da un’analisi fatta dal nostro Osservatorio, il numero delle frodi con il Superbonus è assolutamente insignificante, è soltanto un’operazione politica per confondere”.

