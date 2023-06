Superlega, la Juventus annuncia il ritiro dal progetto a Real Madrid e Barcellona

La Juventus ha deciso di dire addio al progetto Superlega: il club bianconero ha comunicato la rinuncia a Real e Barcellona

La Juventus avrebbe deciso di tirarsi fuori dalla Superlega.

L’indiscrezione arriva dal periodico spagnolo “Marca”, secondo cui il club bianconero avrebbe inviato igà una lettera ufficiale a Barcellona e Real Madrid comunicando l’intenzione di abbandonare il progetto.

La lettera della Juve a Real e Barcellona: “Uefa ha minacciato di squalificarci per 5 anni”

Nella missiva, secondo quanto riportato invece da As, il direttore generale della Juventus Maurizio Scanavino afferma che la Uefa avrebbe minacciato il club di “escluderlo dalle competizioni europee per cinque anni a causa dei casi in cui è stato coinvolto nelle ultime stagioni”. L’uscita della squadra italiana dal progetto, se ci sarà, “richiederà alcune settimane a causa di numerose procedure burocratiche e contrattuali da risolvere”, spiega la stampa spagnola.

