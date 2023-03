Tragedia sfiorata negli Usa. A Houston un suv fuori controllo si è schiantato contro la vetrata del caffè in cui si trovavano due giovani

Tragedia sfiorata negli Stati Uniti. A Houston Nathan Reeves aveva appena finito di registrare il suo podcast in un locale, quando ad un tratto un’auto fuori controllo si è schiantata contro la vetrata del caffè in cui si trovava. Alla guida c’era una 38enne con due passeggeri a bordo: per fortuna nessuna conseguenza per Reeves.